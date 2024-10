La cucina diventa show con Simone Rugiati al Sociale

Mantova Il 20 dicembre 2024 i Pink Floyd Legend saranno per la prima volta a Mantova, al Palaunical Teatro, accompagnati da coro e orchestra, con l’Atom Heart Mother Tour, il concerto-evento che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data.

Un grande successo riscosso ovunque grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli a portare in tour la versione integrale di Atom Heart Mother seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin, con il quale, nel 2022, si sono esibiti alla Cavea del Parco della Musica di Roma di fronte a più di 3000 spettatori.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd, che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

Nelle quasi tre ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luci e laser.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. Ad accompagnare la band romana, il grande ensemble classico diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra & Choir per l’occasione formati dal Verona Concentus Ottoni e dalla Corale Polifonica Sforzesca.