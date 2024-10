Calcio 3a Categoria – River in emergenza per il big match con la Don Bosco

Revere L’articolo descrive la situazione della squadra di calcio River, che milita nel girone A della Terza Categoria, e fa il punto della situazione prima della sfida contro il Don Bosco, vice capolista. La River, guidata dal presidente Enrico Berti, si trova attualmente a nove punti e ha beneficiato di un turno di riposo per concentrarsi sulla preparazione fisica e tattica, come spiegato dall’allenatore Luca Guicciardi. Il mister si è detto soddisfatto dei progressi della squadra, composta da giovani giocatori, e ha evidenziato come, nonostante sia solo l’inizio del campionato, stiano già emergendo i valori delle squadre del girone.

La prossima partita contro il Don Bosco sarà impegnativa, dato che la squadra avversaria è tra le favorite per la vittoria del girone o per l’accesso ai playoff. Guicciardi ha sottolineato l’importanza di affrontare la partita con fiducia, puntando a un risultato positivo, specialmente dopo la sconfitta in trasferta contro il S.Egidio S.Pio X nell’ultima gara. Tuttavia, la River dovrà fare a meno di tre giocatori importanti: Bonifacci, Castellon e Po.