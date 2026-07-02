Calcio amarcord – Il piacere di rincontrarsi: gli “amici per sempre” del San Nicolò Po

San Nicolò Po Una sessantina tra ex giocatori, allenatori e dirigenti dell’Ac San Nicolò Po si sono ritrovati a distanza di anni per rivivere le emozioni derivanti dalle numerose stagioni calcistiche trascorse indossando la maglia di questo sodalizio.

La reunion, come auspicato dai promotori dell’incontro, ovvero un gruppo di ex con la collaborazione del Circolo Insieme, ha confermato come le lancette dell’orologio, per quanto abbiano continuato a girare, non abbiano scalfito l’amicizia e l’orgoglio di essere stati compagni in campo, atleti diretti da tecnici appassionati ed esperti o anche semplicemente dirigenti e volontari del club.

La serata si è aperta con il raduno nella tensostruttura di San Nicolò Po che poi ha ospitato il momento conviviale.

Il momento successivo si è svolto in chiesa dove don Nicola Sogliani li aspettava, e insieme a loro, ha ricordato anche le persone che hanno legato la propria vita al club, ma che purtroppo hanno lasciato il prato verde di San Nicolò Po per continuare la propria passione in un altro “contesto”.

Inoltre, si è soffermato sulla settimana vissuta in ricordo di San Luigi Gonzaga, il quale è stato nel suo ambito un uomo di squadra.

A seguire, prima un ex giocatore ed allenatore Ezio Danini ha letto un testo a ricordo di chi è scomparso; poi un gradito ritorno nella sua ex parrocchia, quello di don Lucio Poltronieri che ha ricordato gli anni della sua permanenza a San Nicolò Po ed in particolare la squadra dei giovanissimi allenata da Luigi Sanseverino, vincitore del proprio campionato.

La cerimonia si è conclusa con una preghiera proposta da Don Nicola.

Chiusa questa parte consistente della rievocazione, tutti a tavola dove si è notata la mancanza della delegazione del primo sponsor della squadra, ovvero la ditta Guerra Sport.

È stato consegnato un riconoscimento agli ex calciatori Primo Bianchini (Vanni), Bruno De Biasi e Gabriele Pozzi con una spiritosa pergamena.

A seguire l’assessore allo sport di Bagnolo San Vito Cristian Landini ha consegnato al presidente dell’associazione Circolo Insieme San Nicolò Po una targa come ringraziamento di tutte le attività promosse per animare la piccola frazione e per ‘ottima riuscita della reunion dellAc San Nicolò Po. (bio)