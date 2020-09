Calcio Coppa Italia Promozione – La Castellana batte un colpo. Sporting, falsa partenza

CASTEL GOFFREDO La Castellana festeggia il suo primo successo stagionale e, forte del pari nel turno inaugurale oltre che dei tre punti ottenuti ieri, si porta in testa al triangolare di Coppa Italia in attesa dell’ultimo confronto in programma a fine mese fra il San Lazzaro e lo Sporting Club già fuori dai giochi. Ma per entrambe le formazioni mantovane in campo ieri al Comunale di Via Svezia il match ha rappresentato soprattutto un passo di avvicinamento al campionato, al via da domenica prossima. Davanti ai soli addetti ai lavori, in attesa dell’organizzazione locale per l’accesso anche del pubblico, che dovrebbe avvenire per le gare di campionato, più in palla è apparsa la squadra goffredese, al suo secondo impegno ufficiale, mentre la formazione goitese ha fatto proprio ieri il suo debutto nella nuova stagione sportiva. Pochini, comunque, i lampi ad accendere le due compagini. A decidere le sorti del match ci ha pensato il neo bomber biancazzurro Piras, la cui realizzazione in avvio di gara ha poi deciso le sorti del derby. Fino a quel punto poco o nulla da segnalare in cronaca, tanto che quello del numero nove locale al 18’ è stato il primo vero guizzo della partita. A favorirlo il traversone dalla destra di Cortesi, sul quale Piras, ben piazzato in area di rigore, si avventa e sottoporta batte imparabilmente Ferrari. Dopo il vantaggio, la Castellana tiene ancora il pallino pur senza creare grossissime occasioni, ma nemmeno la reazione degli ospiti è veemente. Per annotare qualche iniziativa bisogna attendere dopo la mezz’ora di gioco. Al 34’ un colpo di testa di Beggi, in posizione avanzata su calcio d’angolo, finisce a lato; al 36’ ci prova da fuori area Di Benedetto, ma il suo pallone finisce tra la braccia di Lancini. Si va così al riposo sull’1-0 goffredese.

Il risultato non sarà granchè in pericolo neanche nella seconda frazione di gara, aperta da un tentativo di testa di Piras che schiaccia la palla fuori dai pali, e che vedrà lo Sporting cercare la rimonta solo nel finale. All’85’ lo scambio a mancina fra Ekuban e Dossena porta quest’ultimo a concludere in diagonale largo. Poi, una punizione di N. Bovi viene sporcata in corner al 90’ e al 92’ nulla di fatto sullo stacco di testa di Guarneri. Proprio in extremis, è invece la Castellana ad andare vicina al raddoppio: quinto minuto di recupero dei sei giocati con Thai Ba che fa partire un cross teso dalla sinistra sul quale Gabrieli non arriva alla deviazione vincente per un soffio. E’ proprio l’ultimo affondo e a festeggiare al triplice fischio sono i padroni di casa, mentre per lo Sporting la Coppa è già alle spalle.

CASTELLANA-SPORTING CLUB 1-0 (18′ Piras)