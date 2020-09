Pluripregiudicato irregolare espulso e rimpatriato

MANTOVA Nei giorni scorsi, nell’ambito di una più vasta e specifica attività effettuata dall’Ufficio Immigrazione della Questura, relativa alla verifica ed al controllo dei Titoli di Soggiorno e delle singole posizioni giuridiche di cittadini extracomunitari i quali sono risultati essere sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato, nei confronti di M.K.C. cittadino tunisino di 24 anni, fermato e controllato – nell’ambito dei consueti servizi interforze di prevenzione e repressione dei reati, con l’ identificazione di persone sospette gravitanti nel Centro storico e nei quartieri periferici di Mantova – il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha emesso un Decreto di trattenimento ai fini della sua Espulsione dall’Italia.

A seguito degli accertamenti effettuati mediante l’interrogazione alla Banca Dati del Ministero dell’Interno per verificare l’attualità del titolo di soggiorno, costui è infatti risultato clandestino sul territorio nazionale, con a carico numerosi precedenti, tra i quali: ricettazione, immigrazione clandestina e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale.

M.K.C., quindi, veniva immediatamente scortato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura al Centro per i Rimpatri (C.P.R.) di Bari – Palese, in attesa di essere imbarcato nel più breve tempo possibile su un volo per Tunisi.

