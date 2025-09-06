Calcio, Coppa Lombardia 2a Categoria – Si parte con Villimpentese-San Lazzaro

Mantova Villimpentese e San Lazzaro aprono oggi pomeriggio allo stadio “Scirea” (calcio d’inizio alle ore 15.30) il programma del girone 72 della Coppa Lombardia di Seconda Categoria, che comprende anche Boca Juniors e Borgo Virgilio di fronte domani a Carbonara Po. La sfida rappresenta il primo vero banco di prova stagionale per due squadre accomunate dalla voglia di ripartire con slancio. La Villimpentese, retrocessa nella scorsa stagione, ha già rotto il ghiaccio con la Coppa Mantova, dove però è stata eliminata ai rigori dalla Casteldariese. «Da oggi si fa sul serio – sottolinea l’allenatore Gerardo Ciccone -. La priorità resta il campionato, ma anche in Coppa Lombardia vogliamo fare bella figura. Affrontiamo un San Lazzaro giovane e da prendere con le pinze: guai a sottovalutarlo». Il tecnico dovrà rinunciare a Tomasello, Cuttone e Imasuen, ma potrà contare sul debutto del bomber Valerio Terragin.

Il San Lazzaro, dopo aver rinunciato alla Promozione, ha scelto di ricominciare dalla Seconda Categoria. In Coppa Mantova ha dato segnali altalenanti: vittoria 3-2 nel derby cittadino col S.Egidio S.Pio X, poi sconfitta 2-1 sul campo dell’Union Team San Giorgio. La sfida di mercoledì scorso con la Casteldariese è stata rinviata al 17 settembre. «Sappiamo che la Villimpentese punta in alto – replica l’allenatore Luca Parascandolo -. Non andremo certo a fare una gita a Villimpenta: siamo giovani, con qualche assenza, ma determinati a dare battaglia».

Mercoledì le due squadre torneranno in campo per il secondo turno di Coppa Lombardia: la Villimpentese sarà ospite del Borgo Virgilio, il San Lazzaro in casa contro il Boca Juniors. Poi, domenica 14, spazio al debutto in campionato: i gialloblù sul terreno del Segnate, i biancazzurri di scena a Casaloldo.

Juniores Regionale – Nel primo turno di Coppa si giocano oggi (ore 16) Castelvetro-San Lazzaro e Leoncelli-Asola.