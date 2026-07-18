Tamburello Serie A – Ultima corsa verso i play off: Solferino cerca il sorpasso in vetta, Ceresara attende il verdetto

Mantova Ultimo atto della regular season questa sera nel campionato di Serie A maschile di tamburello, con i riflettori puntati soprattutto sulla sfida tra Solferino e Dossena, decisiva per il primo posto in classifica. I bergamaschi si presentano in collina con due punti di vantaggio e avranno bisogno di un solo punto per conservare il primato, mentre ai mantovani servirà un successo pieno per effettuare il sorpasso. In palio non c’è soltanto la vetta, ma anche gli accoppiamenti delle semifinali scudetto: chi chiuderà davanti affronterà il Segno, mentre la seconda classificata incrocerà il Ceresara. La formazione guidata da Grandelli è già certa del terzo posto e sarà impegnata sul campo dell’Arcene, ormai fuori dalla corsa ai play off. Per i mantovani sarà soprattutto un’occasione per mantenere alto il ritmo in vista della fase decisiva della stagione. In casa Solferino, però, non c’è l’ossessione del primo posto. «Primi o secondi conta poco – spiega Michele Cimonetti -. La cosa più importante è arrivare nelle migliori condizioni alla parte finale della stagione, tra semifinali di campionato e Coppa Italia, cercando di regalare altre soddisfazioni al nostro presidente, visto che il prossimo anno il Solferino non sarà al via della massima serie». Il riferimento è anche agli ultimi risultati: «A Segno i nostri avversari hanno disputato una grande partita, anche se avremmo potuto portare a casa il primo set. Ci siamo riscattati martedì battendo il Castellaro, confermando quanto di buono avevamo fatto nella finale di Coppa Europa in Francia. Quella con il Dossena sarà una sfida di alto livello e un test molto utile per iniziare a prepararci alla semifinale».

Per quanto riguarda le altre squadre mantovane, la Cavrianese chiuderà il proprio campionato ospitando il Valgatara, formazione ancora in piena lotta per evitare la retrocessione. Stesso discorso per il Castellaro, atteso dal Castelli Calepio. Completa il programma odierno Bardolino-Segno, con i veneti già salvi e i trentini certi del quarto posto. Una serata che definirà quindi gli ultimi verdetti prima dell’inizio dei play off scudetto.

ULTIMA GIORNATA (sabato ore 21.30)

Arcene-Ceresara

Bardolino-Segno

Castelli Calepio-Castellaro

Cavrianese-Valgatara

Solferino-Dossena

LA CLASSIFICA

Dossena 48 p.ti, Solferino 46, Ceresara 38, Segno 34, Arcene 31, Cavrianese e Castellaro 19, Bardolino 10, Valgatara e Castelli Calepio 5