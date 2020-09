Calcio dilettanti – Addae è già il Prince del Marmirolo: “Sempre al servizio della squadra”

MARMIROLO Esordio con tripletta: la stagione di Prince Addae, 26 anni attaccante giunto in estate al Marmirolo, non poteva iniziare meglio. Il bomber di origine ghanese, nativo della provincia di Treviso, ma che vive dall’età di 5 anni in Emilia, è un pallino di mister Bizzoccoli, che l’aveva allenato cinque stagioni fa ai tempi del Reggiolo: «E’ stato il mister a convincermi – dice -, ci siamo conosciuti qualche anno fa e lui si è ricordato di me in questa nuova avventura a Marmirolo: ho accettato la sfida, volendo confrontarmi con un campionato diverso da quello emiliano. Ancora presto per giudicare il livello, ma mi sto integrando bene con il gruppo, formato di ragazzi d’oro, fantastici». Una partenza col botto: «Non me l’aspettavo, davvero. Ero carico, voglioso di cominciare questa nuova stagione – prosegue l’attaccante -, buona la prima, ma il calcio ci insegna che ogni partita fa storia a sè. E quella di domenica, sempre all’Allodi contro il Suzzara, stavolta in campionato, sarà ben diversa da quella di Coppa, sarà una battaglia. Di questo siamo consapevoli».

Ma quali obiettivi si è dato Addae nella sua prima stagione lombarda? «Fare gol il più possibile, è questa la missione del centravanti – spiega -, però non a discapito del risultato: non sono un giocatore egoista e se è meglio servire un compagno, lo faccio. Prima di tutto viene il bene della squadra. E quest’anno il Marmirolo vuole fare bene».

La curiosità: cuore milanista, Prince è però un grande ammiratore del campione juventino Cristiano Ronaldo: «Non ho mai avuto un modello di riferimento da calciatore, ma lui è il mio giocatore preferito, anche se non gioco nel suo stesso ruolo e ho caratteristiche fisiche diverse. Ma mi piace il suo stile».