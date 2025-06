Calciomercato dilettanti – Il Castiglione conferma Galafassi e prende Boafo. Modena, Pini e Zeroual alla Sere

MANTOVA Uno sguardo alle manovre di mercato delle squadre dilettantistiche mantovane. Partiamo dall’Eccellenza, dove il Castiglione ha confermato Filippo Galafassi e ingaggiato il difensore ex Mozzecane Thomas Boafo, classe 2003. A proposito di Castiglione, oggi (giovedì 26 giugno) alle 19 verrà presentata la DEAcademy Elite, progetto curato dall’Atalanta per la valorizzazione dei giovani talenti. Il club orobico apre cinque nuove centri in Lombardia e uno è proprio a Castiglione, in collaborazione con il club aloisiano del presidente Andrea Laudini (tre sono nel Milanese e uno a Castellanza).

Tornando al mercato, Gianluca Caberletti dal Gonzaga approda al Porto. Tris di acquisti per la Serenissima di Gianluca Manini: dalla Poggese giungono l’estremo difensore Pietro Modena e il centrocampista Andrea Pini, mentre dal Suzzara arriva il difensore centrale Omar Zeroual.

Il centrocampista Riccardo Dal Bello approda alla Rapid United dall’Acquanegra, dove la scorsa stagione ha realizzato 11 reti.

La Roverbellese non molla l’interesse per Furlaneto del Curtatone. Da segnalare infine che Granato, ex Quistello, è approdato alla Virtus Possidiese.