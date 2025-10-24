Calcio dilettanti – Coppa Mantova: definito il programma della terza fase

MANTOVA Entra nel vivo la Coppa Mantova, con la definizione dei sette triangolari validi per la terza fase. Ogni gruppo promette sfide interessanti e incroci di livello tra formazioni di diverse categorie. Nel Girone A saranno protagoniste Segnate, Poggese e Dinamo Gonzaga. Il debutto è fissato per mercoledì 10 dicembre alle 20.30 con Segnate–Dinamo Gonzaga, seguita il 23 dicembre da Poggese–Segnate e infine, il 7 gennaio 2026, da Dinamo Gonzaga–Poggese. Il Girone B vede impegnate New Castellucchio, Castiglione e Sporting Club: si parte il 10 dicembre con Sporting Club–New Castellucchio, poi il 23 dicembre sarà la volta di Castiglione–Sporting Club e chiusura il 7 gennaio con New Castellucchio–Castiglione. Nel Girone C si affronteranno Moglia, Suzzara e Gonzaga. L’esordio, anche qui il 10 dicembre, è con Gonzaga–Suzzara; il secondo turno il 23 dicembre proporrà Moglia–Gonzaga e infine, il 7 gennaio, Suzzara–Moglia. Girone D con Casteldariese, Serenissima e Governolese. Il 10 dicembre si gioca Governolese–Casteldariese, il 23 dicembre Serenissima–Casteldariese e il 7 gennaio derbissimo Governolese–Serenissima. Nel Girone E figurano Viadana, La Piccola Atene e Rapid Olimpia: apertura il 10 dicembre con Rapid Olimpia–Viadana, seconda giornata il 23 dicembre con Rapid Olimpia–La Piccola Atene e chiusura il 7 gennaio con La Piccola Atene–Viadana.Nel Girone F spazio a Ceresarese, Castellana e Union Team: il 10 dicembre Castellana–Ceresarese, il 23 dicembre Union Team–Ceresarese e il 7 gennaio Union Team–Castellana. Completa il quadro il Girone G, composto da Polisportiva Voltese, Asola e Porto: il 10 dicembre Voltese–Porto, il 23 dicembre Asola–Porto e il 7 gennaio Voltese–Asola. Accederanno alla fase successiva le prime due classificate di ogni girone, insieme alle due migliori terze.