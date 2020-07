“La città delle famiglie”, convegno on line per ripensare gli spazi pubblici

MANTOVA “La città delle famiglie” è il titolo del convegno on line su Google Meet che si terrà venerdì 3 luglio a partire dalla 15 con l’obiettivo di ripensare e riprogettare le attività nello spazio e nei luoghi pubblici. Ne parleranno l’architetto Marco Ferrari e Franca Zuccoli dell’Università degli Studi di Milano. E’ il primo appuntamento di un ciclo che si intitola “Un tempo buono” per riscoprire il ruolo della socialità nei piccoli centri urbani. Il prossimo incontro è in programma venerdì 10 luglio, sempre alle 15, sul tema “Il Welfare come cultura”. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Mantova e la Fondazione Alberti.