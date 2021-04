Calcio dilettanti – Eccellenza, il Crl stoppa le amichevoli

MILANO Ufficializzato il divieto di disputa di amichevoli tra squadre partecipanti ai campionati di Eccellenza. Lo ha precisato ieri il Crl nel consueto comunicato ufficiale, ma la norma era già stata chiarita in maniera informale alle società, che avevano interrogato il Comitato proprio in tal senso.

A questo proposito i vertici di via Pitteri hanno precisato: «Facendo riferimento alle richieste delle Società coinvolte nelle competizioni di “preminente interesse nazionale” di includere nella fase di preparazione alla ripresa dei campionati la disputa di gare amichevoli e/o allenamenti congiunti con presenza di ufficiali di gara si rende noto che il Presidente Federale ha comunicato alla Lnd che tali gare amichevoli e/o allenamenti congiunti non possono essere ricomprese nell’elenco degli eventi “di preminente interesse nazionale”».

Dunque, tradotto in parole povere, solo galoppi in famiglia da qui al prossimo 11 aprile anche per il Castiglione, che effettuerà un altro test a ranghi misti domani pomeriggio, agli ordini di mister Gianluca Manini.

Inoltre, sempre in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, il Crl ha organizzato per martedì prossimo 6 aprile alle ore 20.45 una riunione organizzativa rivolta alle società della categoria.

A parlare ci saranno il presidente Carlo Tavecchio, che farà le opportune comunicazioni alle associate, il dottor Marco Bologna, che chiarirà i dubbi su aspetti sanitari e protocollo anticovid da seguire nella disputa del campionato e l’avvocato Cesare Di Cintio, che esporrà gli aspetti giuridici da tenere presente.

La riunione si terrà sulla piattaforma Zoom e le credenziali di accesso verranno inviate alla casella e-mail delle società appartenenti all’Eccellenza lombarda entro la gornata della riunione stessa, ovvero martedì 6 aprile.