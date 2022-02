Calcio serie C – Galderisi: “Questo Mantova ha un’anima”

GORGONZOLA Mister Giuseppe Galderisi si gode il successo ed elogia la propria squadra capace di vincere una partita insidiosa. “Eravamo venuti qui per portare a casa i tre punti e abbiamo giocato 90 minuti con questo obiettivo. Nel primo tempo abbiamo sofferto, perché non riuscivamo a servire le punte con le palle alte, mentre nel secondo tempo ho chiesto ai centrocampisti di sacrificarsi su questo tipo di palloni per dare più profondità e per poter tirare in porta”. Galderisi elogia il neo acquisto Monachello:”Il ragazzo ha caratteristiche importanti, ma va servito con palloni giocabili. In ogni caso tutti hanno giocato bene e potevamo segnare in altre occasioni. Sono partite ostiche, queste, e noi siamo stati bravi a chiuderla quasi subito perché sarebbe stato pericoloso tenerla aperta fino alla fine. Io credo che questa squadra se sta bene se la può giocare con tutti a prescindere dall’avversario. Abbiamo un’anima. Volevamo aggredire l’avversario alti e dall’inizio questa era la nostra intenzione. Siamo felici, perché al di là dei tre punti questa vittoria ci dà una forza interiore che ci servirà per il futuro”.

Ultimo appunto del mister sul mercato, che si frega le mani: ”Bruccini lo conosco bene, ha bisogno di giocare e so quello che può darci e quanto può essere utile alla squadra. Ha qualità e intelligenza, Monachello? Sono felice per lui, se il piglio sarà sempre questo di gol ne farà parecchi. Galligani? Farà la differenza”.