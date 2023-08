Calcio dilettanti – Gambe in spalla: Casti, Suzzara e San Lazzaro cominciano l’avventura

Mantova Vacanze finite per altre tre big mantovane: domani partono le preparazioni di Castiglione, San Lazzaro e Suzzara.

Gli aloisiani si presentano al Lusetti agli ordini del confermatissimo Fabio Esposito, ripartendo dall’ottimo campionato di Eccellenza 22/23, terminato al terzo posto in classifica e alla finale play off del girone contro il Caravaggio. «Campionato durissimo – dice il mister – perché con le bergamasche il livello si è alzato. Senza contare, poi, che le nostre dirette concorrenti si sono molto rinforzate. Dobbiamo essere bravi, mentalmente e fisicamente, ad alzare ulteriormente l’asticella per ripetere quanto di buono abbiamo fatto. Dal canto nostro, abbiamo compiuto diverse operazioni interessanti, e avremo più alternative in tutti i ruoli. Dovremo essere bravi a tradurre sul campo quanto fatto in sede di mercato». Aggregati alla rosa di mister Esposito il terzino Daniel Corghi, classe 2005 proveniente dal Villafranca e figlio del tecnico mantovano Paolo e il centrale in quota Giorgio Malcisi, 2004 proveniente dal Colorno. Verranno valutati dallo staff tecnico dei mastini.

In Promozione inizia l’avventura americana del Suzzara (dalle 18): sono cinque i giocatori di Soccer Universities già sbarcati nella Città del Premio e agli ordini del tecnico Sergio Pelegrin: si tratta del difensore 21enne Meyer Jackson, del centrocampista Matteo Quartararo (anche lui classe 2002) e degli attaccanti Joseph Anthony Arena (2002), Adi Shaporker (2004) e Peter Zecca (1998). La truppa statunitense si completerà solo dopo Ferragosto.

Infine si ritrova anche il San Lazzaro (19.30): per la seconda stagione consecutiva al timone dei biancocelesti cittadini ci sarà il manager Michele Jacopetti. I biancazzurri partono sempre con l’obiettivo di una tranquilla salvezza. L’ultimo innesto è stato l’attaccante classe 2002 Zuccati, ma la squadra ha indubbiamente guadagnato in esperienza con l’innesto di sei giocatori dall’Union Team: tra questi gli esperti Capucci, Negrini, Corradini e Buzzacchero, oltre alla conferma di giocatori importanti come Visentini, Morselli e Del Bar e al ritorno di un Ferri da recuperare al 100%. Un mercato in controtendenza per il SanLa, da sempre abituato a puntare sui giovani (che restano il fulcro del progetto), ma che quest’anno ha optato per una decisa iniezione di esperienza nelle proprie file per cercare di soffrire il meno possibile. Vista la caratura degli arrivi la missione è possibile, anche se tutto andrà espresso in campo. (lg)