Calcio Eccellenza femminile – Casalmartino pronto alla battaglia. L’ultimo innesto è l’ex Chievo Ronca

Roncoferraro Rosa pronta, anzi prontissima, per il Casalmartino, che resta però alla finestra per eventuali occasioni di mercato, specialmente dalle categorie superiori. Quest’anno le rossoverdi vogliono alzare l’asticella e il nuovo direttore sportivo Marco Messina ha dovuto compiere un superlavoro, assieme al collaboratore Massimo Cima, per consegnare a mister Luca Bittante e al patron Marzio Guernieri una rosa in grado di migliorare la tranquilla salvezza dello scorso anno in Eccellenza. Un lavoro più difficile del previsto, poiché iniziato in lieve ritardo rispetto alle dirette concorrenti. Ma lo staff di mercato del Casalmartino ha recuperato in breve il tempo perduto, portando a casa ben 12 nuove giocatrici, che assieme alle 9 confermate porta il totale a 21 atlete: un organico adeguato ad affrontare un torneo così impegnativo. L’ultimo innesto in ordine di tempo è quello di Camilla Ronca (2004), difensore centrale molto potente e forte nei colpi di testa, che ha già esordito in Serie B con la maglia del Chievo e che nell’ultima stagione, dopo un infortunio al crociato (dal quale si è pienamente ristabilita), ha giocato con la Primavera clivense.

«Abbiamo allestito una squadra molto giovane – spiega Marco Messina – per fare un investimento per il futuro: il nostro è un progetto a medio-lungo termine, che vuole creare le basi per salire di categoria. Siamo partiti costruendo uno staff allargato e qualificato (vedi pezzo a fianco), per poi affondare il colpo nelle trattative. Serviva rimpolpare la rosa, perché nel percorso, pur positivo, dell’ultima stagione, avevamo chiuso in affanno a livello numerico».

I primi acquisti sono stati quelli di Emanuela Linzalata, centrocampista ex Lecce in C e Parma, seguita dalla pari ruolo Anna Vigani ex Orobica. In seguito c’è stato l’arrivo dell’esterno Mary Marchiotto e del portiere Sabrina Malosto, provenienti dal San Massimo e dal Verona. Poi è stata la volta dal difensore della Primavera del Verona Emma Marchi e della centrocampista Ilaria Bulbarelli, seguite dal difensore della Primavera del Verona Nicole Gola. L’attacco è stato ulteriormente potenziato con la trequartista del Chievo Alice Zanotti, dalle punte Alice Paolillo (Virtus Verona) e Giorgia Bertucco (Verona) oltre all’esterno Federica Giove (Verona). Poi, ovviamente, la Ronca. E, come detto, potrebbe non essere finita qui: «Vediamo se si riuscirà a prendere qualche giocatrice importante – ripete Messina – vogliamo diventare una realtà duratura nel tempo: siamo vigili sui vari movimenti delle categorie superiori».

Una battuta anche sul campionato: «Ci sarà una qualità tecnica ancora superiore rispetto al precedente: noi possiamo recitare il ruolo dell’outsider. Lesmo, 3 Team Brescia e il Crema, se quest’ultima dovesse rimanere in categoria, partono da favorite, poi c’è il Montorfano. Noi partiamo dietro per una questione di esperienza, ci piacerebbe essere la sorpresa». Vacanze agli sgoccioli anche per le ragazze: la preparazione comincia venerdì prossimo, 11 agosto, a Villa Garibaldi.