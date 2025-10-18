Calcio dilettanti, gli anticipi del sabato – La Rapid Viadana sfida il Mandrio. In 3ª c’è Correggioli-Don Bosco

Mantova Nel campionato modenese di Seconda, la Rapid Viadana scende in campo oggi a Dosolo (alle ore 15) per l’anticipo della sesta giornata contro la Virtus Mandrio, seconda forza del girone a due lunghezze dal Carpine, battuto domenica scorsa 4-1 proprio dai rivieraschi. La Rapid punta a dare continuità a quel brillante successo esterno cercando un nuovo colpo contro un’altra big del campionato. «La Virtus Mandrio è una nostra vecchia conoscenza – ricorda il tecnico Giuseppe Galati – l’abbiamo affrontata nei play off della scorsa stagione, purtroppo andò male. Ci aspetta un impegno duro, cercheremo di disputare un’altra buona partita».

In Terza Categoria, alle 15, si gioca l’anticipo del sesto turno, Correggioli–Don Bosco. I padroni di casa hanno raccolto sei punti in cinque giornate, uno in meno degli ospiti reduci dal 3-3 con la Casteldariese. Nel turno precedente il Correggioli era invece caduto 3-0 a Casalmoro contro il Solferino, terza sconfitta consecutiva con quella di Coppa Lombardia con l’Ostiglia. «Questa gara può rappresentare la svolta – sottolinea l’allenatore Cesare Bruschi -. Dobbiamo invertire la rotta e tornare a fare risultato». «Abbiamo cambiato molto in estate – replica, da casa DonBo, il tecnico Cristiano Scaravelli – stiamo pagando il rodaggio, ma possiamo dire la nostra».