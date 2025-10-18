Calcio Eccellenza – Poggese in cerca di nuovi exploit. Sternieri: “Battiamo il Pianico”

Poggio Rusco La Poggese ha ritrovato domenica scorsa il sorriso, o quantomeno un po’ di fiducia, con il pareggio interno maturato nel derby contro la Castellana. Un punto che, oltre al valore simbolico, è servito a interrompere la striscia di due sconfitte consecutive che avevano appesantito il cammino dei biancazzurri: prima il ko casalingo contro il Bsv Garda, poi quello esterno sul campo del Ciliverghe. Domani la squadra di Marco Goldoni tornerà in campo per la nona giornata del campionato di Eccellenza, facendo visita al Pianico, formazione orobica staccata di due lunghezze in classifica e reduce dal ko casalingo (1-3) col Ciliverghe. Per i biancazzurri sarà una trasferta impegnativa, lunga e delicata, ma anche un banco di prova utile per misurare la crescita di un gruppo che, dopo un avvio brillante, ha dovuto fare i conti con qualche battuta d’arresto e con alcune assenze pesanti. «Da parte nostra c’è voglia di dare continuità al pareggio con la Castellana – spiega l’attaccante Andrea Sternieri – ma anche di riscattare la sconfitta nel turno infrasettimanale con il Ciliverghe. Direi che il lavoro comincia a dare i suoi frutti e, con l’organico a disposizione del mister, abbiamo le qualità per fare bene. Contro la Castellana abbiamo disputato una buona gara: il risultato ci sta stretto, perché gli episodi non sono stati a nostro favore. Ora però dobbiamo guardare avanti: col Pianico ci attende una partita difficile, dovremo affrontarla con determinazione per cercare di ottenere un risultato positivo».

In casa Poggese non mancano però le difficoltà. L’assenza più pesante sarà quella di Ridolfi, alle prese con la frattura di tre costole: un giocatore di spessore, punto di riferimento in mezzo al campo e voce esperta nello spogliatoio. «È un’assenza importante – conferma Sternieri – ma chi sarà chiamato a sostituirlo darà il massimo. In questo gruppo c’è spirito di sacrificio, tutti sanno cosa serve per reagire e risalire». Lo stesso Sternieri non è al meglio a causa di un piccolo problema fisico, ma conta di stringere i denti per essere della partita e dare una mano ai compagni in un momento che può rappresentare la svolta. La Poggese vuole tornare a muovere la classifica e, soprattutto, a ritrovare quella brillantezza che nelle prime giornate aveva entusiasmato i tifosi biancazzurri.