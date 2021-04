Calcio dilettanti – I 100 giorni di Tavecchio: “Promesse mantenute, ma non ci fermiamo”

MILANO Sono trascorsi 100 giorni dalle elezioni del Comitato Regionale Lombardia, avvenute lo scorso 9 gennaio. E proprio il numero uno del Crl, Carlo Tavecchio, ha fatto il punto, insieme al Consiglio Direttivo, degli obiettivi raggiunti nei primi tre mesi di governo. Tanti i temi, la ripartenza del calcio in Eccellenza, i contributi economici e le prossime battaglie.

Nuova voce – Il nuovo governo regionale ha rappresentato nelle Assemblee nazionali Lnd e Figc la reale volontà delle società affiliate, facendone proprie le indicazioni ed evitando di seguire pedissequamente quanto da altri proposto levando così una nuova voce, in rappresentanza delle società lombarde e non solo, nelle sedi e presso gli organismi centrali in un orientamento politico dichiarato e pienamente osservato sin dall’inizio del mandato.

La ripartenza dell’Eccellenza – Il Crl ha condiviso e assolto le desiderata provenienti dalle associate, riuscendo a concretizzare la tanto attesa ripartenza del campionato di Eccellenza, che ha visto l’adesione di 33 sodalizi lombardi. Ma ciò che più rileva è che tale ripresa sia avvenuta proprio con le modalità sostenute dal Comitato lombardo e accolte dal Consiglio nazionale per estenderle a tutt’Italia: adesione volontaria da parte dei club della categoria, nessuna penalizzazione alle squadre rinunciatarie che manterranno il proprio diritto sportivo nella prossima stagione sportiva, nessuna retrocessione stante la formula “abbreviata” di gioco, garantite le tre promozioni in Serie D.

I contributi – A ciò si aggiunga l’ottenimento di un cospicuo contributo di Regione Lombardia per le spese sanitarie che le squadre partecipanti al campionato debbono sostenere per sottoporre i componenti dei gruppi squadra ai test volti a garantire la sicurezza di tutti coloro che partecipano all’evento sportivo. Mai si rammenta, a memoria, un intervento diretto di tal genere da parte delle istituzioni nei riguardi delle società sportive, frutto di un incontro tenutosi già nel mese di gennaio fra il Presidente Tavecchio e il Governatore Fontana nonché dei successivi rapporti intercorsi con il Sottosegretario allo Sport Antonio Rossi.

Lo stop per le altre – Dopo aver consultato in conference call le società di tutte le categorie, il Comitato ha egualmente condiviso l’impossibilità espressa in maniera plebiscitaria dalle stesse, eccezion fatta per la categoria Eccellenza, di poter proseguire nell’attuale stagione sportiva i campionati, dei quali si è ottenuta da parte della Figc la dichiarazione ufficiale di chiusura in data 23 marzo, evitando in tal modo sospensioni a singhiozzo e l’estenuante balletto andato in scena nella scorsa stagione prima della chiusura definitiva.

L’impiantistica – Il Comitato ha già avviato i primi progetti dei quali si proponeva la realizzazione nel proprio programma elettorale. In particolare, sta vedendo la luce il progetto legato all’impiantistica sportiva e all’efficientamento energetico: nel mese di maggio partiranno le prime sei aree test già individuate per poter poi allargare il programma alle altre società.

Promesse mantenute – Questi i risultati conquistati in poco più di tre mesi dalle elezioni, in cui ci pare di aver dato seguito alle “promesse” elettorali, perseguendo quanto ci eravamo riproposti da subito e contemporaneamente affrontando ogni tema che la quotidianità presenta, non senza difficoltà, in un simile momento storico. Molte altre sono le questioni, anche rilevantissime, che abbiamo approcciato, sulle quali stiamo lavorando e per le quali attendiamo a breve/medio termine ulteriori sviluppi.

La ripresa dei giovani – Due sono le battaglie sulle quali siamo da tempo all’opera e che contiamo di sbloccare quanto prima. Prima di tutto, la ripresa delle attività giovanili: segnali di apertura iniziano finalmente ad arrivare dalle autorità governative e sanitarie e anche la situazione della nostra Regione pare in miglioramento dopo aver lasciato, si spera definitivamente, la zona rossa. Questo ci induce a poter ipotizzare con maggiore concretezza il ritorno in campo di tanti ragazzi, ai quali nei mesi scorsi è stato negato tutto, dall’attività scolastica a quella sportiva, per rispondere a un’esigenza sociale e di vita di tutti loro.

Il tema economico – Sappiamo bene che le società mai come in questo momento hanno bisogno di tutto il sostegno concreto possibile per poter mantenere in vita la propria attività. Le pendenze relative alla stagione in corso sono state affrontate nello scorso Consiglio direttivo nazionale del 16 aprile e verranno aggiornate alla prossima convocazione del 29 aprile. In quella sede dovranno chiarirsi tutti gli aspetti economici attraverso i quali possano essere operati i necessari ristorni e aiuti destinati alle società affiliate in modo da sostenerne l’attività.

La chiosa – Vi accompagni la certezza che questo Consiglio direttivo farà tutto il possibile affinchè la ripresa riguardi davvero tutti e si possa avvicinare a grandi passi un ritorno alla normalità che auspichiamo realizzarsi nelle vite di tutti noi.