Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, con Moncalieri serve un’impresa

SAN GIORGIO Dopo la sconfitta incassata domenica a Vicenza, il tour de force del MantovAgricoltura prosegue stasera con il match casalingo al Dlf contro Moncalieri (palla a due alle ore 20.30, diretta streaming sul profilo YouTube della società). La bilancia del pronostico pende dalla parte del team piemontese, terzo in classifica con 36 punti. Nella gara d’andata, però, San Giorgio aveva tenuto testa alle avversarie, per poi cedere nell’ultimo quarto chiudendo la serata sul punteggio di 66 a 53.

Con Alice Pol, assistente di coach Purrone, ripartiamo dalla sconfitta contro Vicenza. «E’ stata una partita tosta e combattuta fino all’ultimo minuto – racconta -. In campo si sono viste cose buone e che stiamo provando in allenamento in queste settimane di cambiamenti. Abbiamo pagato purtroppo le nostre scarse percentuali al tiro, che hanno fruttato loro numerosi contropiedi».

«Quello che dobbiamo fare – prosegue Alice – e che abbiamo sempre fatto, è preparare la partita successiva lavorando su quello di cui abbiamo bisogno. Moncalieri è una squadra tosta e si trova in un trend positivo, dobbiamo mettere in campo tutta l’energia che abbiamo per cercare di metterle in difficoltà. La voglia di riscatto c’è e le ragazze si stanno allenando duramente per cercare di reagire».

La regular season sta per volgere al termine (dopo l’impegno odierno, San Giorgio sarà domenica a Crema per poi chiudere il 3 maggio in casa col Castelnuovo Scrivia). «Questo ultimo periodo si sta rivelando molto complesso: tra i cambiamenti e partite da recuperare, stiamo spendendo molte energie. Il nostro obiettivo principale, a questo punto della stagione, è la salvezza e stiamo lavorando duramente per poterlo raggiungere. Matematicamente sarebbe raggiungibile con una vittoria, ma ci prepareremo partita per partita cercando di fare il nostro meglio visto che tra salvezza e play off il confine è molto sottile».