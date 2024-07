Ciclismo U23 – Gp di Castellucchio, Dignani s’impone al fotofinish

Castellucchio L’internazionale Gp Comune di Castellucchio Trofeo Erboristeria professionale “La Felce” ha emesso ieri il proprio verdetto al termine di una gara entusiasmante: successo e maglia gialla di Campione d’Estate all’U23 Filippo Dignani della Work Service che ha piegato le velleità di successo dell’esperto Tommaso Nencini della Zalf Fior, giunto 2° per soli 2 cm. Terzo Daniel Gianello dell’Overall Tre Colli, a 8” di ritardo dalla coppia di testa. Il fotofinish inizialmente aveva dato la vittoria a Nencini, ma i giudici di gara hanno ritenuto il suo gesto atletico, durante la volata, non corretto, declassandolo al 2° posto. Per i colori mantovani da sottolineare la brillante prestazione fornita dall’U23 Stefano Leali della Zalf Fior che dopo aver lavorato per la squadra ha conquistato l’11° posto. Oltre a Leali per i colori mantovani al via vi era pure Tommaso Marocchi del Sissio Team. Prima di entrare nel merito di quanto accaduto lungo i 175 km percorsi, che sono la somma di tre circuiti e in uno di questi vi erano pure due tratti in sterrato, vale la pena sottolineata l’alta professionalità dimostrata da Lido Baracca che insieme all’Uc Ceresarese si è occupato di predisporre la macchina organizzativa, che ha potuto contare inoltre sulla collaborazione di: Comune di Castellucchio, Comitato provinciale Fci, centro sociale Auser “don Vigilio Gorgatti, forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia Locale, Protezione Civile, Associazione Carabinieri in congedo e mondo del volontariato locale.

Al via si sono portati 131 atleti in rappresentanza di 24 squadre, tre di queste internazionali, Svizzera, Spagna e Australia, e due continental, Gallina Lucchini Ecotek e Work Service. Per i primi 80 km le scaramucce sono state abilmente controllate dal gruppo. La selezione è avvenuta poco prima dell’ingresso nel secondo circuito, quello che conteneva anche i due tratti in sterrato: al comando in quel frangente si sono portati dodici atleti che dopo un ripetuto tira e molla con il gruppo degli inseguitori hanno preso in mano la corsa. Questi sono rimasti fuori sino alla fine, anche se nel circuito corto due di loro hanno perso contatto, riassorbiti dagli inseguitori. Inseguitori che nel frattempo sono rimasti in dieci: sotto lo striscione sono transitati solamente venti concorrenti. Nel finale Dignani e Nencini hanno preso il largo, per giocarsi allo sprint il successo, poi assegnato al portacolori della Work Service. Sempre ieri, ma a Lucca, si è svolto il campionato italiano Esordienti donne e Allieve e in quest’ultima categoria Maria Acuti del Vc Sovico, nonostante problemi fisici, è riuscita a conquistare il 9° posto. Oggi toccherà ai maschi ad Altopascio (Lu). Chi non sarà al Tricolore gareggerà a Magenta (Mi), gli esordienti, e a Rescaldina (Mi) gli Allievi.

Paolo Biondo