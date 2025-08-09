Calcio dilettanti – La Rapid Olimpia sarà centro di formazione del Parma

Bozzolo La Rapid Olimpia entra nella famiglia del Parma Calcio: accordo biennale per diventare centro di formazione Parma Academy. Grazie a questa intesa, il vivaio Rapid farà un ulteriore salto di qualità dal punto di vista tecnico e formativo, attirando così nuovi allievi anche dai paesi limitrofi. L’idea era già nata la passata stagione, come fa notare il presidente Salvatore Fragale: «Lo scorso anno abbiamo inviato la richiesta di semplice affiliazione. Da lì è nato un bellissimo rapporto di collaborazione e di scambio: alcuni dei nostri ragazzi sono stati invitati a Parma per partecipare a giornate di calcio giocato e alcuni dei loro tecnici hanno tenuto a Bozzolo incontri col nostro staff. Quest’anno il Parma ha valutato con attenzione il nostro progetto di filiera e ci ha proposto di diventare parte dell’academy. Non potevamo rifiutare: per noi è motivo di grande orgoglio». «La sinergia sarà ancora più stretta. Ci saranno maggiori opportunità di interfacciarsi con il mondo Parma sia per gli atleti che per gli allenatori e i dirigenti, oltre che di apprendere dalle loro figure sportive altamente qualificate. Inoltre, saranno intensificate le nostre trasferte a Parma e le visite del loro staff a Bozzolo. Senza dimenticare la visibilità sportiva: potremo infatti partecipare a manifestazioni e tornei promossi dai gialloblù». «La notizia ha subito generato entusiasmo. Quel che più conta – conclude il patron – è che cresca la consapevolezza che siamo una società che investe molto nel settore giovanile, come dimostra il numero di responsabili che abbiamo selezionato per guidare le varie età della filiera. L’interesse del Parma, conferma la bontà del nostro lavoro. Ci auguriamo che questa collaborazione duri a lungo».