Calcio Dilettanti – L’Asola non sbaglia un derby. Gove e Suzzara, tenete duro

Mantova Una storia gloriosa, ma un presente davvero complicato: Suzzara e Governolese chiudono mestamente la classifica del campionato di Promozione e hanno già cambiato una volta la guida tecnica. Una scossa e qualche risultato positivo ci sono stati, ma le partenze complicate stanno pesando come una zavorra sulla graduatoria di bianconeri e rossoblù. La voglia di lottare c’è, ma il momento è complicato: «Domenica, a differenza di quanto successo ad Asola, ho visto una squadra diversa e battagliera – dice il consulente di mercato dei Pirati Rudy Tavernelli -, però le decisioni arbitrali non ci hanno sicuramente aiutato. C’era una gomitata di Pini non ravvisata dal direttore di gara, prima ancora un gol annullato ingiustamente. La Pavonese è forte, ma noi vorremmo solo un trattamento equo». Confermatissima anche la fiducia a mister Alessandro Gola, che ha saputo dare una fisionomia più solida alla squadra. «E’ normale che cercheremo di intervenire sul mercato, quando sarà il momento – dice Tavernelli – adesso bisogna tenere duro cercando di sfruttare le occasioni».

Discorso analogo per il Suzzara, che in dieci uomini si è battuto con grande coraggio nel derby con l’Asola: niente gira giusto, bisogna soffrire in attesa di intervenire sul mercato, come ha rimarcato a fine partita il diesse Carlo Piccinini, per provare a correggere il tiro dando ad Accialini e Cocconi qualche soluzione in più per risolvere il problema offensivo.

Tante assenze stanno un po’ frenando anche la Castellana: con sette giocatori out i goffredesi non sono andati oltre il pari in bianco contro il sempre battagliero San Lazzaro. In completa sicurezza l’Asola, che con i due derby vinti proprio con Governolese e Suzzara (ha vinto tutte le stracittadine), è sesta, migliore delle mantovane. Pari di platino per il Marmirolo, che “a fari spenti” sta perseguendo il proprio obiettivo, quello della salvezza diretta. Saliamo di categoria: in Eccellenza il Castiglione, a sorpresa, ha perso in casa con la Soncinese. Ma se c’è una qualità che gli aloisiani hanno dimostrato di avere quest’anno è quella di saper imparare dai propri errori. Ora qualche giorno per recuperare la forma migliore: di sicuro aiuterà il pieno recupero di Lauricella e Ferrari. Due che possono riportare i mastini sulla retta via. (lg)