Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano insegue i 3 punti con il Bologna per chiudere al top la stagione regolare

Mantova Termina oggi alle ore 18 la stagione regolare del Gabbiano, con l’ultima sfida al PalaSguaitzer contro la Geetit Bologna. Ma il volo prosegue. Con la Final Four di Coppa Italia, non fortunata, già alle spalle, la formazione di coach Serafini sarà il sabato di Pasqua a Palmi per la Supercoppa con la formazione locale. E un grande finale attende tutti con la prima delle due chance di promozione in A2 con Macerata (7-14 ed eventuale bella il 21 aprile). Per chi come noi ha vissuto una stagione bellissima per la pallavolo mantovana, c’è ancora tanto da vedere e tutto concentrato in un ultimo atto sconsigliabile per i deboli di cuore e pieno di adrenalina. Si continua a volare alto grazie ad un gruppo coeso con squadra, staff e società e il lavoro portato avanti negli anni. Oggi va intanto ringraziato chi ha riportato la nostra città agli onori del volley di serie A, anche se è ancora presto per fare bilanci. La Geetit Bologna arriva al PalaSguaitzer a caccia di una vittoria che la allontani dai play out ancora possibili; il Gabbiano invece ha ben 11 punti di vantaggio sul San Donà secondo e un primo posto che vale lo spareggio con Macerata per salire in A2. Coach Serafini potrebbe anche decidere di dare spazio alla panchina, per premiare il lavoro di questi mesi di tutti. Martinelli ha un affaticamento al ginocchio e potrebbe essere sostituito dall’altro palleggiatore Depalma. Vincere non è necessario ma chiudere bene la stagione regolare e con lo spirito giusto per affrontare la parte finale della stagione è nel dna del Gabbiano. Oggi, dopo la partita, come mercoledì prossimo, prevendita per la gara di andata dello spareggio con Macerata del 7 aprile al PalaSguaitzer.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Geetit Bologna: 1 Aprile, 2 Giampietri, 3 Serenari, 4 Omaggi, 5 Sitti, 6 Donati, 7 Baciocco, 9 Sacripanti, 10 Ronchi, 11 Brunetti (L), 12 Maletti, 16 Minelli, 17 Listanskis. All.: Guarnieri.

Sergio Martini