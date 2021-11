Basket serie A2 f – Purrone: “MantovAgricoltura tutto cuore e difesa”

SAN GIORGIO Che battaglia sabato al PalaSguaitzer fra MantovAgricoltura e Sanga Milano. Alla fine dopo quattro supplementari il quintetto di Stefano Purrone è riuscito ad avere la meglio, volando con questo successo a quota sei nel Girone Nord. Domenica arduo impegno sulla carta a Crema (ore 18) contro una delle due capoliste, l’altra è Castelnuovo Scrivia contro la quale le virgiliane hanno perso una settimana fa. «Una gara non facile con il Sanga, giocata e vinta col cuore – afferma il tecnico Purrone – Avevamo sulla nostra strada una compagine che segna tanto, eppure con la nostra difesa siamo riusciti a contenerla. Nei tempi regolamentari potevamo anche chiudere, invece abbiamo dovuto far ricorso a quattro tempi supplementari per uscire con la vittoria. Si può dire dunque che è stata per quanto ci riguarda una partita vinta, poi persa, acciuffata e chiusa col successo, il terzo nell’andata. Inoltre ha alla fine pagato il lavoro che si fa di settimana in settimana negli allenamenti. Il nostro obiettivo in questa stagione è quello di migliorarci per cercare di centrare i play off. Domenica prossima saremo a Crema contro un team che ritengo sia il più forte del girone. Hanno appena vinto contro un’ottima squadra come Udine e da qualche stagione a questa parte hanno come obiettivo la promozione nella massima serie. In campo due compagini che sono partite con differenti obiettivi, le cremasche per il salto nella categoria superiore, noi, invece, per crescere, migliorarci e cercare di raggiungere i play off. Siamo inseriti in un girone molto competitivo, con squadre ben organizzate, forti di ottime giocatrici e di atlete straniere di qualità. A Crema andiamo a fare la nostra partita. Sappiamo in partenza che è dura, ma vedremo di fare del nostro meglio».