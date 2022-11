I 150 milioni dell’A22 per Mantova: Palazzi va a batter cassa da Salvini

MANTOVA Tocca al neo-ministro delle infrastrutture Matteo Salvini prendersi in carico la questione della concessione Autobrennero. Per la quale è prevista domani una riunione al ministero di Porta Pia a Roma, alla quale sono convocate tutte le parti in causa. Fra cui anche il Comune di Mantova. Il sindaco Mattia Palazzi, membro del Cda della A22, si confronterà col ministro in merito alle spettanze che la stessa società autostradale ha destinato a Mantova, in base agli accordi pregressi già stabiliti dal ministro Toninelli, quantificate in circa 50 milioni di euro.

Oltre al ministro, interverranno che il presidente del Trentino Maurizio Fugatti, l’assessore regionale ai Trasporti dell’Emilia-Romagna Andrea Corsini e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher. All’ordine del giorno la situazione infrastrutturale con particolare riferimento alla A22 Brennero-Modena, lasciata in sospero dai precedenti governi successi a Conte