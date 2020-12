Nuova segnaletica: sabato chiusa la Goitese a Crocevia di Medole

MEDOLE – Chiusura al traffico della provinciale Goitese in località Crocevia di Medole, in prossimità della trattoria “La Scaletta”, dalle 8.30 alle 18.30 di sabato prossimo (12 dicembre), per la posa di un portale segnaletico, nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova tangenziale di Guidizzolo. Lo stop al traffico è necessario per consentire l’esecuzione dell’intervento in sicurezza. Il traffico sarà deviato sull’adiacente bretella stradale Crocevia 1. In caso di maltempo i lavori verranno eseguiti domenica 13 dicembre sempre nell’orario tra le 8.30 e le 18.30.