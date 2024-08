La scuola nel cuore del villaggio, convegno al Redentore il 2 settembre

MANTOVA Nel corso della Visita Pastorale del vescovo Marco gli incontri con il mondo della scuola hanno costituito un appuntamento stimolante e promettente, creando occasioni di dialogo con dirigenti, docenti e studenti su temi formativi di ampio respiro, quali l’ecologia, la cittadinanza e l’edificazione del futuro. Anche a livello diocesano si sta affrontando un cammino biennale sul tema della formazione, focalizzato sulle fonti della spiritualità, ma declinato anche nelle sue valenze sociali, culturali e pedagogiche, che abbiamo voluto porre sotto il segno delle Sinergie formative. Per creare nuove occasioni di confronto, richiamando all’attenzione della cittadinanza i grandi temi dell’educazione e della formazione integrale della persona, la Diocesi promuove un incontro di riflessione sull’esperienza scolastica, sul suo senso profondo nell’oggi e sulla proposta credibile di una formazione integrale verso un futuro sostenibile. L’incontro “La scuola nel cuore del villaggio” si terrà lunedì 2 settembre alle 16 nell’aula magna degli Istituti Redentore di Mantova (ingresso da via Giulio Romano, 15) Si confronteranno: Marco Busca, vescovo di Mantova; Elena Bonetti, già ministro per la Famiglia e le Pari opportunità; Luisa Bartoli, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Asola; Francesco Avanzini, membro del coordinamento studentesco provinciale; modera Luigina Mortari, ordinaria di Pedagogia presso l’Università di Verona. In questa giornata verrà anche presentato il volume Sinergie formative. Verso una comunità dal volto rinnovato (La Cittadella editrice) che raccoglie gli interventi tenuti lo scorso 16 marzo nel corso del dialogo con la città in occasione della festa del patrono sant’Anselmo. Insieme al vescovo Marco avevano partecipato il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che si sono confrontati con alcuni interlocutori provenienti da ambiti diversi, ma tutti in qualche modo coinvolti nella dimensione formativa: Luigina Mortari, docente di Pedagogia all’Università di Verona; Stefano Baia Curioni, direttore della Fondazione Palazzo Te; Fabio Viani, presidente di Confindustria Mantova.