Calcio Prima Cat. – Il Viadana alle prime manovre di mercato Preso Guareschi, via Catenacci e Diallo

Viadana Il Viadana e muove i primi passi sul mercato con l’intento di rinforzare la squadra. È ufficiale l’ingaggio del terzino sinistro Marco Guareschi, che arriva alla corte di mister Casisa dal Sorbolo. Molto probabilmente questo non sarà l’unico rinforzo dei rivieraschi: la prossima settimana l’organico potrebbe essere ulteriormente ampliato e potenziato con l’acquisto di un centrocampista. Ma si aspetterà ovviamente l’apertura del mercato dicembrino. Al contempo, in uscita sono stati svincolati il difensore Catenacci e il centrocampista Diallo.