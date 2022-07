Scritta pro-Russia sul fabbricato che ospita il Mediaworld

MANTOVA L’ignoto writer ha evidentemente tenuto a far sapere come la pensa in merito al conflitto russo-ucraino, ma il gesto compiuto qualche notte fa resta un atto vandalico. Da qualche giorno tra i palazzi del centro direzionale Boma, in zona Favorita, e in particolare sul fabbricato che ospita il grosso punto vendita specializzato nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo, campeggia una scritta a caratteri cubitali pro-Russia. Lasciata con una bomboletta di vernice bianca, è ben visibile su di una delle pareti esterne dei palazzi alle spalle del Mediaworld. L’area è coperta da una fitta rete di telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, perciò l’autore potrebbe essere individuato e a fronte della denuncia del proprietario dell’immobile imbrattato, perseguito penalmente. (ma.vin)