Calcio dilettanti – Pronti al rush finale. Asola, parte l’assalto ai play off. In Terza si va verso la tripletta

Mantova Dopo una settimana di Pasqua che ha visto riposare le big, e recuperare alcuni turni di Seconda e Terza, tutto è pronto per il rush finale. Meno di un mese alla fine delle regular season dei rispettivi tornei, tanti gli obiettivi ancora da conseguire. Partiamo dagli ulteriori recuperi, che interesseranno in Prima Categoria giovedì Rapid United e Virtus Manerbio (scontro salvezza) alle 20.45. Il giorno prima, mercoledì alle 21, per il girone mantovano di Seconda, si sfideranno Boca Juniors e Voltesi. Per il resto, seguiamo l’ordine di categoria.

In Eccellenza mancano 5 gare al termine della stagione regolare e le due mantovane in lizza, Castiglione e Castellana, sono ormai certe di disputare il prossimo torneo in questa serie (se non altro per il distacco siderale su Pavonese e Atletico Cortefranca), mentre le speranze di play off paiono vicine allo zero, salvo miracoli. Anche se, in questo ultimo periodo, le due portacolori virgiliane sembrano in netta ripresa. Il calendario vede i rossoblù di Esposito sfidare il Cazzago in trasferta e i biancazzurri di Arioli fare visita alla lanciata Pradalunghese, forse la squadra più in forma del momento insieme proprio alla Caste.

In Promozione tre gare da giocare (salvo recuperi): l’unica compagine mantovana in lizza per qualcosa di importante è l’Asola. I biancorossi sono quarti in classifica, dopo aver superato brillantemente l’esame Orsa Iseo, ma dovranno stare attenti al duplex Cellatica-Vighenzi, che danzano pericolosamente attorno alla soglia del +10 (e i gardesani, attualmente a +9, hanno una gara in meno, che caccerebbe fuori dai play off la squadra di Franzini). Salvezza ormai certa per l’Union Marmirolo di Cobelli: forse, con qualche altra gara davanti avrebbe potuto rientrare nella top 5; in grande ripresa anche il San Lazzaro. Niente da fare per il Suzzara, che ripartirà dalla Prima. Il prossimo turno, del 7 aprile, vedrà l’Asola impegnato proprio con i bianconeri, mentre il SanLa avrà l’occasione di fare un bel passo avanti per la salvezza se riuscirà a battere il Borgosatollo penultimo. L’Union, infine, se la vedrà con la mina vagante Sporting Brescia.

Anche in Prima Categoria tre giornate da disputare: le mantovane incrociano le dita e sperano in un passo falso della Verolese, che a +5 accarezza già il sogno della Promozione. Davanti, domenica, si troverà un Porto che deve ancora blindare i play off e che non sarà avversario morbido. Ci spera la Poggese (scontro diretto all’ultima giornata), che però se la vedrà col Pralboino. Dovranno sicuramente ricorrere ai play off tre delle quattro big mantovane: Serenissima (ospita la Voluntas), Governolese (a Manerbio) e Sporting Club (col fanalino Psg). Pirati e goitesi avranno sicuramente vita più facile. Dovrà costruire i propri play out la Rapid, che oltre al recupero infrasettimanale andrà in trasferta sul campo della rognosa Pavonese. Cercherà di tirarsi fuori ulteriormente dai guai il Gonzaga, di scena a Vescovato con la Leoncelli. Ormai acquisita la salvezza della Villimpentese, impegnata con la Bagnolese.

Vuol finire in bellezza la stagione il Viadana nella Prima Crer: dopo un paio di partite convincenti, i canarini domenica se la vedono con la Virtus Correggio. In Emilia mancano 4 giornate.

Pochi obiettivi nella Seconda Categoria Cremonese: con quattro turni da giocare, l’Acquanegra e il Casaloldo sono ormai salvi, dovrà sudare la Cannetese, ancora invischiata nella lotta con Martelli, Ostiano e Robecco.

Un mese di sfide anche per il girone tutto mantovano: il Curtatone sogna l’allungo decisivo, e mette nel mirino il fanalino Pegognaga, ancora al palo. L’Atletico spera, e giocherà con la Ceresarese. La lanciata Medolese invece affronta una Voltesi ormai salva e senza altri traguardi. Castellucchio-Buscoldo e Quistello-Soave possono ancora sparigliare le carte in chiave play off (ma attenzione ai distacchi).

In Terza Categoria avremo quasi sicuramente tre squadre campioni: si riaccende la sfida nel girone mantovano tra Segnate e Borgo Virgilio, che giocheranno la gara probabilmente decisiva proprio domenica sul campo dei granata. La Piccola Atene e la Rapid Olimpia continuano il duello a distanza nel girone cremonese, mentre il Sermide, dovrà tenere duro un altro paio di domeniche per festeggiare. L’ultima giornata, di fatto, ci sarà proprio lo scontro con il San Vito, ora a -6. Infine il Casalmartino, che prova a tener duro per salvare il terzo/quarto posto in Eccellenza femminile, per centrare il traguardo fissato ad inizio stagione.