MANTOVA – Un uomo straniero è salito sulla gru posizionata da tempo per lavori in piazza Broletto e minaccia di gettarsi nel vuoto. “Non voglio andare in tribunale. Voglio parlare con i carabinieri. Viva la libertà”, sta urlando mentre cammina sul braccio della stessa gru. Sul luogo sono presenti gli agenti della Questura, i militari dell’Arma, i vigili del fuoco e il personale del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO