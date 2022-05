Calcio giovani – Gli Esordienti del Mantova trionfano al Memorial Bacchiega

REVERE Grande successo per la prima edizione del Memorial Alessandro Bacchiega. E grande affermazione del Mantova. Il torneo, riservato alla categoria Esordienti 2009-10, era organizzato dall’Asd River Football Club e si è svolto domenica scorsa sul campo di Revere. Nutrito il cast delle partecipanti: oltre al Mantova e ai padroni di casa della River, c’erano Verona, Rimini, Spal e Legnago. Il Mantova ha battuto Legnago, Spal e Rimini per poi avere la meglio sul Verona in finale. Un prestigioso e meritato risultato per i baby biancorossi che, assieme alle altre squadre partecipanti e al comitato organizzatore, hanno onorato al meglio la memoria dello sfortunato Alessandro, scomparso prematuramente il 31 dicembre 2019 per un male incurabile.