Calcio Eccellenza – Castellana al cardiopalma: si fa rimontare ma alla fine piega il Bsv Garda (3-2)

CASTEL GOFFREDO Grande prova di carattere per la Castellana, che batte il BSV 3-2 alla fine di un match al cardiopalma. Dopo essere andati avanti di due reti, i goffredesi si fanno rimontare, prima del gol vittoria di Daeder. Largo turnover per Raineri, che preferisce i Orlandini, Nitri e Becallossi, Forlani ai titolarissimi Messali, Bia, Menolli e Nardi. Il coraggio dell’allenatore goffredese è subito premiato, perché la squadra scende in campo con grande rabbia agonistica e pressando altissimi gli avversari. Proprio da un pressing riuscito nasce dopo soli 3 minuti il gol dei padroni di casa. Secli aggredisce in modo veemente Broli, costringendolo all’errore. La punta ne approfitta e fredda Pilotti sotto le gambe. Trovato il vantaggio, i biancazzurri non intendono rallentare. Sugli sviluppi di un piazzato, Daeder trova palla in mischia e senza pensarci fulmina il portiere avversario. Con il doppio vantaggio, la Castellana rallenta. Al 19’ Yao scalda i guantoni di Lorenzini. I padroni di casa sembrano in grado di neutralizzare la spinta offensiva del BSV, che però alla distanza guadagna campo e pericolosità. Così al 40’ Pavoni sfrutta un’indecisione del centrocampo goffredese, si invola verso la porta e dal limite scocca un destro vincente, accorciando le distanze. Le certezze della Castellana vacillano. Nitri al 41’ viene anticipato al momento del tap-in e, sul ribaltamento di fronte, per poco Lauricella non indovina l’incrocio. Al tramonto della prima frazione, altro brivido: un cross velenoso dalla tre quarti rischia di sorprendere Lorenzini. A inizio ripresa Ruffini non riesce a indirizzare verso la porta su corner. Il BSV riprende a macinare gioco, al 51’ Bertoli trova in area Pavoni ma il colpo di testa è bloccato da Lorenzini. Sulla rimessa, la difesa di casa incredibilmente perde palla in area piccola e Yao la punisce: 2-2. Se possibile, la gara si fa ancora più vivace. Al 60’ la Caste torna avanti: corner di Orlandini e Daeder di testa fa doppietta. Da qui alla fine, però, è solo sofferenza. Tra il 65’ e l’80’ gli ospiti costruiscono almeno tre palle gol. C’è spazio per due tentativi di Forlani e Nardi prima del forcing ospite. All’82’ Lorenzini para con difficoltà un tiro di Gussago, sulla respinta Yao è in offside. Il portiere non è in serata: 3’ dopo fa carambolare la palla su Fenotti al limite dell’area piccola, ma questi a botta sicura lambisce solo il palo.