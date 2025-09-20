Calcio Eccellenza – Castiglione cerca il riscatto sul campo della Pavonese

CASTIGLIONE Il Castiglione scende in campo stasera alle 20 sul campo della Pavonese per l’anticipo della seconda giornata di campionato. I mastini sono già chiamati al riscatto dopo il passo falso all’esordio con il Pianico. Con una rete a fine primo tempo, il capitano Andrea Guagnetti aveva permesso agli aloisani di ribaltare lo svantaggio iniziale, salvo poi doversi arrendere come tutta la squadra alla controrimonta degli avversari. «È stata una sfida a dir poco rocambolesca – commenta il capitano – non nego ci sia grande rammarico. Ma era la prima partita stagionale e bisogna vedere i molti lati positivi, al di là della sconfitta. Contro una formazione ben attrezzata abbiamo saputo reagire al gol subito portandoci sul 3-1 e rischiando di dilagare. Purtroppo non abbiamo sfruttato le tante occasioni. Alla fine abbiamo pagato un mix di cose: vuoi la stanchezza, la poca esperienza o la gestione errata in qualche momento della partita, in cui abbiamo provato ad andare in avanti invece di tenere palla e ci siamo esposti alle loro ripartenze. Non è mai piacevole perdere, ma meglio ora che possiamo subito rimediare che più avanti, quando i punti scotteranno». Il Castiglione va in trasferta a Pavone del Mella e incontra una delle neopromosse in categoria. Andrea legge così la gara: «Come hanno dimostrato all’esordio (2-1 a Castelleone, ndr), hanno allestito una rosa importante con tanti giocatori di categoria. Noi dovremo ripartire delle cose positive fatte e cercando di mantenere la stessa mentalità per 90 minuti, in modo da portare a casa il risultato. Dobbiamo trovare la nostra identità e la quadratura giusta. Abbiamo fatto vedere che abbiamo diverse alternative per fare male agli avversari, sia con la palla in gioco che da palla inattiva. Penso che chiunque debba temerci viste le varie frecce al nostro arco. Sarà però importante mantenere la determinazione e la concentrazione, anche sparando un pallone in tribuna quando serve».

Per il capitano si vedono già delle differenze dalla squadra dello scorso campionato: «Lavoriamo da un mese e mezzo insieme. Anche se gli ingranaggi devono essere ancora ben oliati, tutti nello spogliatoio hanno il giusto atteggiamento. Ognuno entra in campo con voglia e grinta, mettendosi a totale disposizione degli altri senza mai una lamentela. Anzi, alcuni ragazzi si sono prestati a diversi cambi di ruolo per aiutare la squadra. Con questa intesa e con l’impegno di ognuno, i risultati arrivano».

Si giocano oggi altre tre gare nel girone C: Ciliverghe-Cellatica, Orceana-Città di Albino e Soncinese-Castelleone.