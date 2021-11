Calcio Eccellenza – Castiglione, tesserato l’attaccante Francesco Serafino

CASTIGLIONE Negli ultimi giorni gli indizi per una fumata bianca c’erano, ieri sono arrivate le firme e l’ufficialità: il Castiglione ha tesserato il trequartista Francesco Serafino. Curriculum importante per il giocatore classe 1997 che ha vestito le maglie di Huracan, Triestina, Rimini, Bangor City e Sambenedettese, nel periodo in cui il padre Domenico era patron del club marchigiano. Sarà subito disponibile e convocabile da mister Fabio Esposito in vista della prossima sfida sul campo della Pro Palazzolo. «Abbiamo deciso di tesserarlo, ora il ragazzo dimostrerà il suo valore – dice il vicepresidente Giancarlo Perani -. Non ci saranno altri movimenti di mercato, né in uscita, né in entrata. Ora il gruppo deve stare tranquillo e lavorare nel miglior modo per risalire la classifica. Tireremo le somme a dicembre, quando riapriranno le trattative, per capire se serviranno dei correttivi».