Automobilismo – Marai e Treccani (Solferino Pecso) trionfano nel Crz Racing Start

SOLFERINO Tutti i riflettori erano puntati sul 41° Rally di Modena disputatosi lo scorso weekend; gara conclusiva del campionato regionale di zona (CRZ). L’edizione 2021 è stata caratterizzata, purtroppo, da brutto tempo e lunghe attese; d’altronde con 242 equipaggi partenti c’era da aspettarselo.

A giocarsi il titolo in classe Racing Start 1.4 i portacolori della scuderia virgiliana Fabio Marai-Fabio Treccani a bordo della loro Fiat Panda 100 HP RS. 1.4. Con ben 3 prove speciali vinte su 4 disputate, l’equipaggio si è aggiudicato il titolo italiano di Classe RS 1.4 segnando sul crono tempi degni delle rivali delle classi superiori. La classifica complessiva li ha visti al 113º posto di Crz e al 132° posto assoluto su 242 partenti.

Ottimo il risultato di Mattia Zanini nell’ultima gara di Msp a Gualtieri (RE). In Cat. B sulla sua Citroen Saxo ha dominato vincendo il campionato. Sfortunato invece Antonello Pellizzari costretto al ritiro per noie meccaniche. Dodicesimo posto assoluto invece per Cristian Darchi alla difficilissima Baja Portalegre 500 su Suzuki Grand Vitara.

Motori ancora accesi il prossimo weekend per la scuderia Solferino Rally Pecso che sarà impegnata in due appuntamenti. L’equipaggio Giuseppe Mazzoleni-Marco Guidetti saranno presenti al VRK Varano su Clio A7. E’ atteso invece il grande rientro su terra per Marco Dallamano su Peugeot 208 R2C navigato da Fabio Grimaldi al Rally Liburna Terra; gara con doppia validità (Cir + Cirt).