Calcio Eccellenza – Castiglione travolto dalla Juvenes (3-0): mister Volpi a rischio

CASNIGO (Bg) Il Castiglione rimane ancora a secco di vittorie dopo sei turni di campionato. I mastini si comportano bene nel primo tempo della trasferta contro la Juvenes, ma crollano nella ripresa sotto i colpi dei padroni di casa, che vincono 3-0 grazie ad una doppietta di Benzoni e a un gol del capitano Spampatti. È già crisi per Guagnetti e compagni, con la dirigenza che annuncia cambiamenti. Come si diceva, il Casti si fa preferire nella prima frazione, anche se la prima occasione è della Juvenes, con M. Franchini che calcia alto al 16’ su sponda di Spampatti. Poi i rossoblù prendono coraggio e vanno vicini al gol con un sinistro velenoso di Ma gili e con una conclusione dal limite di Lauricella, che centra la traversa al 21’. Gli aloisiani tengono il pallino del gioco ma non riescono a sfondare la retroguardia dei padroni di casa o ad essere precisi dalla distanza. Dopo il colpo di testa fuori di Ravella nel finale di tempo, i primi 45’ minuti vanno in archivio a reti inviolate. Qualcosa succede negli spogliatoi, perchè due squadre completamente diverse ritornano sul rettangolo di gioco: la Juvenes si scatena, il Casti scompare. Alla prima palla utile della ripresa, Benzoni sblocca il match sugli sviluppi di un corner battuto da Quadri. L’attaccante sfrutta il caos davanti a Papa e porta avanti i suoi al 48’. Passano due minuti e la Juvenes raddoppia. Spampatti ispira il galvanizzato Benzoni che scatta in profondità, semina due uomini e trafigge di nuovo il portiere dei mastini. Doccia fredda per gli aloisiani, costretti a risalire un china molto ripida. Al 58’ Suardi ci prova dal limite ma Bettoni è bravo a respingere. Mangili è sfortunato qualche minuto più tardi quando tira a botta sicura ma vede la palla uscire sul fondo di poco. Così il Casti soccombe: altro corner di Quadri al 61’, Spampatti risponde presente e di testa batte Papa per il 3-0. La reazione dei mastini è confusionaria e inefficace. Spampatti avrebbe la chance di calare il poker al 71’ ma Papa respinge di piede. Poco cambia, perchè i padroni di casa amministrano senza correre pericoli fino al fischio finale. Nel postpartita, il vicepresidente del Casti Giancarlo Perani dichiara: «Ci saranno grosse novità e valutazioni a 360º». È lecito ipotizzare che la posizione di mister Volpi sulla panchina degli aloisiani, ma anche quella di alcuni giocatori, sia in discussione e a forte rischio.