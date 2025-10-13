Volley Serie A3 – Gabbiano, buon pareggio nell’ultimo test con Acqui Terme (2-2)

MANTOVA Termina senza vincitori né vinti l’ultima amichevole del Gabbiamo Farmamed al PalaSguaitzer, prima del debutto in campionato di A3 fissato per domenica prossima ancora in casa con Mirandola. Nel test con Acqui Terme vengono giocati quattro set e termina in parità (25-22, 20-25, 23-25, 25-18). Fermo restando che il risultato non aveva un’importanza particolare, va detto che si è trattato di un buon viatico in attesa di cimentarsi con la terza stagione di A3. Coach Radici non può schierare all’inizio il palleggiatore Selleri, e in campo va Guerriero; anche Simoni è fermo ai box e al centro viene sostituito da Zanini. Nel primo set l’equilibro viene rotto proprio da un muro di Zanini sul 13-11 e un secondo tocco di Guerriero vale il 16-16. Il Gabbiano allunga con Gola, in battuta (20-17), e il set viene chiuso da due punti di Baldazzi. L’equilibro nel secondo è rotto con un ace di Argenta per gli ospiti, replicato da un compagno per il 15-10. Zanini dai nove metri accorcia 16-17, ma il finale è di marca piemontese per l’l-1 parziale. Parte forte il Gabbiano nel terzo e si porta con un ace di Gola e due punti di Andriola sul 14-9, ma Argenta rimonta per gli ospiti sul 13-14, e c’è parità a 22 con Baldazzi. Sul 2-1 ci va Acqui sul 23-25, poi nel quarto molti cambi con spazio alle due panchine, anche se Radici non può ancora schierare Maiocchi per problemi fisici. Entrano in campo anche Toajari, Sommavilla e per alcuni tratti anche Selleri. Il Gabbiano affronta il quarto set con piglio deciso, sospinto da Baldazzi in battuta e in attacco: suo il punto del 12-7 e Gola firma il 16-11 e il 20-13. Il 2-2 finale è opera di due punti di Andriola. Buon test in cui il Gabbiano, pur dovendo ancora limare alcuni aspetti del gioco, sembra sulla strada giusta per il debutto di domenica.