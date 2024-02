Calcio Eccellenza – Crema: “La Castellana è tornata”

CASTEL GOFFREDO Tre vittorie nelle ultime quattro gare: il cammino della Castellana nel mese appena trascorso è sicuramente molto soddisfacente a livello di risultati. Nove punti che hanno consentito alla squadra di Giovanni Arioli di allontanare la zona calda della graduatoria. E dopo una fine 2023 da brividi, è sicuramente un ottimo risultato. L’ultimo successo è arrivato proprio domenica scorsa con l’Atletico Cortefranca. Una gara iniziata in salita, come tante volte era capitato ai biancazzurri. Ma la bravura dei goffredesi è stata quella di ribaltare la situazione, su un campo non facile, al cospetto di una diretta concorrente per la salvezza. Il terzo sigillo, quello che ha chiuso i giochi, è stato apposto dal possente centrocampista Andrea Crema, bravo a sfruttare al meglio una punizione del sempre pericoloso Menolli. «La gara è sempre stata nelle nostre mani – afferma -. Nonostante fossimo passati in svantaggio, siamo stati bravi a non demoralizzarci e macinare gioco fino a trovare il pareggio. Dopo l’1-1 abbiamo acquisito fiducia e siamo anche riusciti a ribaltarla, per poi chiuderla con il mio gol. Abbiamo meritato di vincere e penso che il risultato sia più che giusto». «E’ stato uno schema: Menolli ha battuto in modo velenoso e io ho tagliato verso il pallone, che mi è rimbalzato sul ginocchio dopo la respinta del portiere». La classifica sorride: 29 punti sono un discreto bottino a questo punto, anche se bisogna farne almeno un’altra decina per poter stare tranquilli. Il decimo posto non mette certo al sicuro dai play out. «Abbiamo avuto un inizio di campionato clamoroso – prosegue Crema – . Questa partenza ci ha esaltati un po’ troppo, poi c’è stato un periodo buio in cui le vittorie non arrivavano. Un mix di colpe nostre e qualche decisione arbitrale avversa, ci ha fatto perdere concentrazione e lucidità. Abbiamo perso quelle sicurezze che ad inizio stagione sembravano granitiche. Siamo ripartiti bene dopo la sosta invernale; dobbiamo continuare così, perché non siamo ancora salvi. Il campionato è lungo e non ci sono più margini per sbagliare». Domenica arriva il Casazza, sopra di una lunghezza e avversario ai play off di Promozione dello scorso anno. Ma Crema ancora non faceva parte della rosa della Caste. «Sarà una gara difficile – avverte -. Da quella partita, all’andata, iniziò la nostra crisi di risultati. Dovremo dunque restare concentrati: per fortuna saremo in casa, davanti al nostro pubblico. Se giocheremo come sappiamo, potremo portare a casa un risultato importante».