Il libro di Mauro Lasagna in Accademia Virgiliana

MANTOVA Venerdì 14 aprile, nella Sala Ovale dell’Accademia Virgiliana, alle ore 17.00, sarà presentato al pubblico il volume, dell’accademico Mauro Lasagna, Doni per il canto. Prove d’ascolto, edito dall’Accademia nell’aprile 2022. Il professor Paolo Poccetti, glottologo, Università di Roma 2, terrà la relazione principale; seguirà un intervento della professoressa Anna Orlandini, già docente di latino presso l’Università di Tolosa. Sarà presente l’Autore. Poccetti e Orlandini sono, come Lasagna, membri del centro di linguistica latina “A. Ernout” della Sorbona.

Il volume raccoglie in 22 capitoli molte ricerche dell’Autore su temi e testi soprattutto latini, classici e cristiani, alcune già pubblicate in miscellanee francesi e italiane, altre inedite. Nella prima parte (Percorsi) i saggi esaminano la presenza di temi o topoi in opere tra loro distanti nel tempo, mettendone in evidenza le persistenze e le peculiarità. La seconda (Diffrazioni) analizza da vicino alcuni testi per illustrarne i caratteri linguistici e le strutture espressive. La terza parte è dedicata a studi virgiliani: esame di singoli passi e di alcuni temi, illustrazione di tecniche espressive e narrative. Ogni sezione è aperta da una breve riflessione dell’Autore sul suo lavoro di ricerca. Il volume è prefato da due allievi dell’Autore, Irene Cappelletti e Andrea Maiello. L’incontro, ad ingresso libero, potrà essere seguito anche in diretta streaming al link https://global.gotomeeting.com/join/491430493