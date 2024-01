Festival Colli Morenici: domenica tappa a Medole

MONZAMBANO Dopo aver chiuso l’anno appena trascorso con due meravigliose esibizioni, a Natale a Ponti sul Mincio e per Capodanno in quel di Monzambano, che ha visto proporre un vasto repertorio che ha spaziato da brani del ‘700 fino ad arrivare alla musica per film e alcune melodie tradizionali natalizie, nuova tappa all’orizzonte per il Festival dei Colli Morenici, nella sua edizione invernale, e per l’omonima orchestra. E’ in programma, infatti, domenica 14 gennaio, dalle 18.30, all’interno della splendida location della chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Medole, un altro appuntamento con la grande musica d’autore, grazie alle melodie suonate dai musicisti diretti dal maestro Nicola Ferraresi. Ma la rassegna ha già il calendario altre date: si prosegue il 4 febbraio a Solferino alle 17 nella chiesa di San Nicola; il 18 marzo a Pozzolengo alle 20.45 all’interno della palestra comunale, ed infine il 23 marzo a Rodigo dalle 17 a Villa Balestra. Per info e prenotazioni: orchestradeicollimorenici@gmail.com. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

amc