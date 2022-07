Calcio Eccellenza – Esposito: “Il Castiglione si presenta bene”

Castiglione Dopo il ghiotto antipasto con le amichevoli contro Sampdoria e Bologna, il Castiglione si gode la seconda tranches di vacanze estive fino all’8 agosto, data nella quale mister Fabio Esposito radunerà la truppa rossoblù per l’inizio della preparazione. E sarà poi una lunga tirata fino a maggio del prossimo anno, nella speranza che la prossima stagione non attenti alle coronarie degli sportivi aloisiani come è stato nell’ultima. Detto fuori dalle righe, dal Castiglione ci si aspetta un campionato da protagonista, dopo un’annata tutta in affanno e la salvezza conquistata solo ai play out. Come dicevamo, il tecnico rossoblù ha già avuto buone indicazioni dalle due amichevoli che la squadra ha disputato in Trentino contro Sampdoria e Bologna. La rosa è a buon punto, ma da qui all’8 agosto ci si aspetta ulteriori innesti.

«La società mi ha messo a disposizione un buon gruppo – afferma il tecnico – molti giocatori della scorsa stagione sono andati via e li abbiamo sostituiti. In particolare è stato rinforzato il reparto d’attacco, nota dolente dell’ultimo campionato. Ferrari, Pasotti e Pezzini sono giocatori di ottima caratura. Per quanto riguarda gli altri reparti, Raffa e Guagnetti come centrali offrono ampie garanzie, in difesa non dimentichiamoci di Mambrin e punto molto su Matallo e Daeder. A centrocampo siamo discretamente coperti, forse servirebbe un altro elemento di esperienza. Abbiamo un organico con tanti giovani e atleti esperti, un buon mix per cercare di essere competitivi».

«Nella prima fase di lavoro svolta nei giorni scorsi – dice ancora Esposito – si è creata una buona intesa fra i ragazzi, vecchi e nuovi: è molto importante avere uno spogliatoio unito, un gruppo compatto. Poi sarà il campo a dire se avremo lavorato bene. Dalle due amichevoli contro Sampdoria e Bologna ho avuto qualche valida indicazione, anche se il divario tecnico era enorme. Di sicuro avremo tanto lavoro da svolgere per presentarci al via del campionato nella migliore condizione psicofisica. La società è ancora attiva sul mercato ed entro l’8 agosto ci saranno ulteriori novità in entrata». Sabato 13 è già stata fissata un’amichevole contro la Voluntas Montichiari.