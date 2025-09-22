Calcio Eccellenza femminile Crl – Il Mantova Women sbanca Bresso col poker (0-4)

BRESSO (Mi) Il Mantova Women non si ferma e replica il successo all’esordio in campionato con un netto 4-0 sul campo del Circolo Giovanile Bresso. Gara senza storia con le biancorosse che prendono subito il controllo delle operazioni e schiacciano le avversarie nella loro metà campo. Il gol che sblocca la sfida arriva già al 16’: è Bruschi a firmare l’1-0 con una conclusione precisa che premia la supremazia territoriale delle vipere. La rete galvanizza ulteriormente la squadra di Gemelli, che continua a premere e trova il raddoppio al 37’ con Bissoli, rapida a farsi trovare pronta sotto porta. Il primo tempo si chiude con le mantovane in totale controllo e ancora Bissoli sugli scudi: al 45’ l’attaccante mette a segno la sua doppietta personale, coronando una prestazione brillante fatta di movimento, generosità e freddezza: 3-0 all’intervallo e vittoria in ghiaccio.

Il copione non cambia nella ripresa: il Mantova Women gestisce i ritmi e mantiene il pallino del gioco, mentre la squadra di casa prova solo sporadicamente ad affacciarsi in avanti, trovando però una difesa attenta e compatta che concede poco o nulla. Le virgiliane non abbassano mai la concentrazione e al 79’ arriva anche il poker con Bertoloni, che sigla il definitivo 4-0 e rende ancora più rotonda la vittoria. Il bilancio delle prime due giornate è perfetto: 6 punti conquistati, 7 gol realizzati e soprattutto nessuno subito. Numeri che certificano la solidità e le ambizioni della squadra mantovana, protagonista di un inizio stagione da incorniciare e pronta a recitare un ruolo da protagonista.