Asola, inaugurata la mostra dell’archi-pittore Stefano Santi ‘Il mondo in un quadrato’ nella Galleria del Museo Bellini

ASOLA Si è tenuta presso la Galleria Civica del Museo “Goffredo Bellini” l’inaugurazione della mostra “Il mondo in un quadrato” del pittore e architetto mantovano Stefano Santi, una personale dedicata a paesaggi del territorio filtrati attraverso la spessa lente del suo immaginario. La serie di dipinti vede 15 grandi tele quadrate trasformare costruzioni ordinarie come cascine, steccati e villette in composizioni fantastiche, quasi oniriche. Aprendosi come sipari su scorci cari all’artista, le tele caricano questi spazi di un’atmosfera del tutto nuova, dove stratificazioni di colori e incastri di forme spingono l’osservatore al confine tra realtà e immaginazione. “Da architetto, osservo continuamente luoghi tipici del mio lavoro – ha detto Santi – come il cantiere di una casa in costruzione o un complesso agricolo abbandonato. Al rientro, stravolgo quell’immagine attraverso disegni filtrati dal mio immaginario. Il paesaggio si trasforma, diventa un mondo nuovo, distorto dalla mia estetica e dall’aspirazione alla forma”. La mostra sarà visitabile presso la Galleria Civica del Museo Bellini fino all’8 gennaio 2023 negli orari di apertura del museo, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, sabato dalle 9 alle 12, domenica dalle 15.30 alle18.30.

Paolo Zordan