MANTOVA E’ stata rinnovata per altri tre anni la concessione al Comitato Organizzatore del Festival internazionale della Letteratura per l’utilizzo dei locali che si trovano nel Palazzo Accademico, in via Accademia 47, al piano terra. Il Comitato verserà un canone mensile di 123,84 euro. “Il Festivaletteratura – ha osservato il vice sindaco Giovanni Buvoli – è una delle eccellenze della nostra città e il Comune sarà sempre a fianco di questo evento”.