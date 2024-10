Calcio Eccellenza – Il Castiglione di Volpi non si ferma più: Guagnetti stende la Soresinese (1-0)

CASTIGLIONE Su un campo reso difficile dalla pioggia copiosa del pomeriggio, il Castiglione passa di misura contro la Soresinese e porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato, sfruttando il turno infrasettimanale e compiendo un bel balzo in classifica.

L’allenatore Sergio Volpi conferma gli undici vittoriosi domenica contro il Città di Albino, fatta eccezione per il fantasista Lauricella, che sostituisce Mangili. Il primo tempo al Lusetti, a dire il vero, è abbastanza noioso, col Casti che gestisce palla e la Sorenisese che si limita a contenere e a provarci con le palle da fermo. A parte qualche sgroppata di Pasotti sulla destra, la squadra cremonese tiene a bada i mastini. Da segnalare un bel tiro di Galafassi alla mezzora, che sibila vicino al palo alla destra di Miori. Nella ripresa, il Casti rientra in campo più convinto, con Lauricella che suona la carica: il 10 ci prova con una rovesciata debole e con una staffilata che diventa pericolosa dopo una deviazione, ma entrambi i tiri non vanno a bersaglio. Ci pensa Guagnetti a sbloccarla al 69’ sugli sviluppi di una punizione centrale. Il capitano raccoglie in area piccola un assist di Tassi, e spedisce la palla alle spalle di Miori. I padroni di casa sembrano voler approfittare dello sbandamento degli avversari dopo il gol, ma Bardelloni non è in serata. Gli ospiti allora mettono fuori la testa per cercare il pareggio. Cristini ci prova dopo un flipper, ma la palla sfila fuori. Il Casti controlla bene gli avversari e riparte. Pio Russo, servito bene da Mangili, spreca. Gli angoli allo scadere della Soresinese non sortiscono effetto e il prezioso vantaggio dei mastini rimane intatto. Domenica, sul campo del fanalino Casazza, il Casti è chiamato al tris, per raddrizzare definitivamente una classifica che è tornata a sorridere.