Calcio Eccellenza – Il Castiglione firma l’impresa al 93′: 2-1 in rimonta al Cellatica

CASTIGLIONE Un Casti da impazzire! Gli aloisiani vanno sotto, vedono i fantasmi ma poi la ribaltano col cuore (in campo) e con le intuizioni (dalla panchina). I mastini battono 2-1 il Cellatica compiendo un altro importantissimo passo verso la salvezza: la prova di ieri risulta una piacevole conferma dopo gli incoraggianti progressi della settimana scorsa in casa del Cazzago. La prestazione fornita dalla truppa di Volpi non può che far sorridere lo staff dirigenziale, che ora apporrà tutti i correttivi necessari per puntare con fiducia all’obiettivo stagionale: la salvezza. Orfani del miglior marcatore del girone Scidone, gli aloisiani, come prevedibile, hanno faticato in avanti mentre dietro hanno mostrato tenacia e concentrazione lasciando le briciole alle punte bresciane pagando a caro prezzo l’unica sbavatura. La prima frazione parte al rallentatore: l’iniziale fase di studio, in realtà, non terminerà mai e i primi 45’ si chiudono così come sono iniziati: soporiferi. Apprezzabili i tentativi da una parte di Cavaliere e dall’altra di Mangili, abile a girare sul primo palo un corner corto di un compagno, poi gli ospiti vanno ad un passo dal vantaggio al 37’ con Serpelloni, che sfiora di testa una punizione tagliata impegnando Segna in due tempi, ed i locali pareggiano le occasioni sulla sirena quando la zuccata decisa di Maroni termina alta di poco. Per il resto tanto pressing e gioco spezzettato da continui falli tattici. Le premesse della ripresa non sono delle migliori ma i ritmi inaspettatamente si alzano. Dopo un paio di mischie in area locale, i mastini organizzano la miglior azione della partita al 54’ quando Roma parte largo da sinistra, scambia con Minelli allargando per l’accorrente Pjetri che in diagonale impegna Russo nella parata della partita. Al 59’ ecco quello che non ti aspetti: sugli sviluppi di un corner a favore del Cellatica Segna appare indeciso in un paio di circostanze non uscendo in presa alta, un giocatore rossoblù sbaglia la giocata porgendo un assist involontario a Serpelloni che due passi gonfia la rete con una bordata mancina. Il Casti accusa il colpo, annaspa e mister Volpi, al 67’, decide di gettare nella mischia il colpo last minute di mercato Contratti, aumentando il peso offensivo del suo team. La mossa paga subito poichè due minuti dopo l’attaccante punge già: dopo un corner conquistato da Boafo ma calciato malamente, Guagnetti si riprende la sfera mettendola in mezzo per l’inserimento dell’ex Cazzago che non ha problemi ad infilare. I rossoblù viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e al 73’ potrebbero addirittura mettere la freccia se Pjetri, dopo uno splendido colpo di tacco a rimorchio di Contratti, non sbagliasse clamorosamente la mira col mancino. La caparbietà premia i padroni di casa a pochi secondi dallo scadere: sull’ultima punizione disponibile, Guagnetti compie un’altra superba sponda per Roma che, preciso, schiacchia la conclusione sul primo palo. Apoteosi rossoblù.