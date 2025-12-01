Ciclocross – Mantovani protagonisti nelle gare nazionali

VALSAMOGGIA (Bo) Tra sabato e domenica, in occasione di competizioni di rilievo nazionale, che tra le altre cose hanno posto la parola fine all’edizione 2025 del Mastercross Emilia, gli atleti e le atlete mantovani sono stati protagonisti. Al termine delle quattro prove previste, a vestire la maglia di leader sono state Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli tra le Allieve del 1° anno e Iris Rolfini del Club Corridonia tra le donne open. Sabato a Montecchio Emilia (Re), a salire sul gradino più alto del podio è stata Eleonora Flaviani tra le Allieve del 1° anno, mentre il pari età Giovanni Busca dello Sporteven ha sfiorato il successo chiudendo al 2° posto alle spalle del campione europeo della specialità Luca Ferro della Bustese Olonia. Altro podio femminile sabato lo hanno conquistato Marta Malinverno dell’Mtb Novagli tra le Allieve del 2° anno, giunta 2ª, ed Elisa Traldi dello Sporteven che si è piazzata 3ª tra le Allieve del 1° anno, mentre la sorella Emma ha chiuso al 5° posto e Beatrice Costa del Gioca in bici Oglio Po al 6°. Da sottolineare anche il 5° di Luca Pavani nei G6 e di Iris Rolfini tra le donne open ed il 6° di Giulio Zunica tra gli esordienti. Ieri a Valsamoggia (Bo) piazza d’onore tra le Allieve del 1° anno per Eleonora Flaviani dell’Mtb Novagli e quarta Iris Rolfini nelle donne open. Quarto posto sia di Luca Pavani tra i G6 sia di Giulio Zunica dello Sporteven tra gli Esordienti che ha chiuso al 6° posto nel Mastercross Emilia Romagna; tra gli Allievi del 1° anno Giovanni Busca si è piazzato al 6° posto, che gli è valso il 4° di categoria nel circuito, mentre il compagno di squadra e allievo del 2° anno, Emanuele Cominelli, si è piazzato al 9° posto di tappa. In ambito femminile da sottolineare che sul podio del Mastercross per le Allieve del 1° anno è salita anche Elisa Traldi dello Sporteven, conquistando il 3° posto mentre la sorella Emma si è piazzata al 6° posto.