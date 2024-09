Calcio Eccellenza – Il Castiglione perde in casa col Muggiò (0-1) ed esce dalla Coppa

CASTIGLIONE Il Castiglione chiude con un’altra sconfitta la sua avventura in Coppa. I mastini reggono per oltre un’ora di gioco, ma sul più bello, un’errata rimessa di Bersi dà il la al gol di Pici che gela il Lusetti in una serata mite. La cronaca. Partono forte gli avversari con la schiacciata di Bosco che finisce fuori misura. Per mezz’ora le due formazioni si rispondono colpo su colpo, ma senza affondare. Poco prima dell’intervallo, arriva la prima occasione pericolosa per i rossoblù: imbucata per Pjetri, ma l’attaccante si allunga troppo la sfera e finisce chiuso dai difensori avversari. Pronta risposta della Fucina che riparte in contropiede con Colombo che sbaglia incredibilmente a porta. Nella ripresa, pronti via e Castiglione in avanti con Russo che calcia tra le braccia di Bardaro. Ritmi alti in questi primi minuti del secondo tempo; destro potente ma insidioso di Picci che Pelanda devia in angolo. Ancora Picci in avanti, ma il suo destro dalla distanza finisce lontano dai pali. Pronta risposta dei mastini con Pjetri che incrocia troppo il sinistro sul primo palo. Al 60’ ci prova Galafassi con una girata che termina sopra la traversa di poco. Dopo poco Bagatini sciupa il vantaggio svirgolando a porta vuota. Non c’è un attimo di respiro. Sul fronte ospite, Picci lancia Boselli che rientra e calcia sul primo palo. Miracolo di Pelanda. Al 74’ arriva la doccia fredda: Bersi sbaglia la rimessa e regala palla a Boselli che serve Picci. L’attaccante calcia di destro al volo e trafigge Pelanda.