Calcio Eccellenza – Arioli sprona la Castellana: ”Sfortunati con lo Scanzo. A Offanengo per risalire”

Castel Goffredo La Castellana domenica scorsa, in casa contro lo Scanzorosciate, è incappata nella prima sconfitta in campionato. Ma mister Arioli la prende con filosofia: «Purtroppo è arrivata, ma capita. Ne arriveranno altre, speriamo non troppe» commenta con la consueta ironia. Poi torna serio: «Il campionato è molto equilibrato, e ogni partita è una battaglia. La gara è stata sicuramente condizionata dal nostro campo, in pessime condizioni, che non ci ha aiutato». E poi mancao all’appello due rigori: «Riguardandola, i penalty a nostro favore sembravano ancor più netti che dal vivo: peccato. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel quale meritavamo di andare in vantaggio. Loro erano partiti peggio di noi, ma poi la gara si è equilibrata e, forse, nel finale sono stati leggermente migliori loro». Uno degli episodi “spartiacque” del match, probabilmente è stato il rosso guadagnato da Boniotti, che non sarà ovviamente a disposizione per la prossima trasferta di Offanengo. «L’espulsione ci ha sicuramente penalizzato, ma non c’è molto da dire. Il doppio giallo a Boniotti era giusto, è un episodio che può capitare – ammette Arioli -. L’arbitro ha fatto qualche errore, ma dobbiamo restare concentrati perché, come ho detto, il campionato è davvero equilibrato. Purtroppo non abbiamo mai avuto la rosa al completo. Quando riusciremo a recuperare tutti, penso che potremo fare decisamente meglio. Però bisogna ricordare sempre una cosa – sottolinea “ Ario” -. Il nostro obiettivo è e resta la salvezza e restiamo focalizzati su questo».

Domenica, dicevamo, la Caste sarà di scena sul campo dell’Offanenghese, che arriva da una vittoria per 5-0 e, paradossalmente, un cambio in panchina, con l’arrivo dell’ex Castiglione Pelati.

«L’Offanenghese ha ambizioni di alta classifica e ha buoni giocatori. Hanno appena preso come tecnico un ottimo collega come Ivan Pelati: sarà una partita molto difficile. Per quanto ci riguarda avremo fuori Chiarini, Boniotti e Crema, Secli non sara al meglio, in forse c’è anche Migliorelli. Per questo dobbiamo stringere i denti e rimanere concentrati, fare la nostra partita e cercare di ottenere un risultato positivo, per tornare da subito a muovere la classifica».